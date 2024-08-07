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12:21, 7 августа 2024Мир

Три страны объединились для контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи

Южная Корея, США и Япония запустят мониторинг соблюдения санкций против КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Сеул, Вашингтон и Токио запустят мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Южной Кореи по итогам переговоров между тремя странами на высоком уровне.

«Применение Россией права вето положило конец созданию экспертной группы санкционного комитета против КНДР, но Южная Корея, США и Япония решили ускорить соответствующие обсуждения, чтобы создать альтернативный механизм для более тщательного мониторинга и информирования о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Северной Кореи и ввести его в действие до конца года», — говорится в публикации.

Кроме того, три страны обсудили сотрудничество между Россией и КНДР. Они решили, что совместными усилиями будут противостоять дальнейшему развитию российско-северокорейских отношений.

В марте Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. Китай при голосовании воздержался, а все стальные члены Совбеза международной организации проголосовали за принятие резолюции.

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      Лина Пивоварова
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