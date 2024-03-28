Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по санкциям против КНДР

Россия заблокировала в ООН резолюцию США о работе санкционного комитета по КНДР

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Китай при голосовании воздержался, а все стальные члены Совбеза международной организации проголосовали за принятие резолюции.

Согласно тексту резолюции, мандат группы экспертов предлагается продлить до 2025 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия с большой вероятностью наложит вето на резолюцию ООН о будущем режима санкций в отношении КНДР. Подобное вето, по мнению дипломата ООН, может также привести к роспуску Группы экспертов, которые наблюдают за соблюдением режима санкций против Северной Кореи.