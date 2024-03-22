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19:57, 22 марта 2024Мир

В ООН заявили о вероятном вето России по вопросу санкций в отношении КНДР

Reuters: Россия может наложить вето на продление санкций ООН против КНДР

Фото: Jason Lee / Reuters

Россия с большой вероятностью наложит вето на резолюцию ООН о будущем режима санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«Существует большая вероятность того, что в пятницу Россия наложит вето на резолюцию ООН, призывающую к продлению режима санкций в отношении КНДР», — передает издание слова дипломата ООН.

Подобное вето, по мнению дипломата, может также привести к роспуску Группы экспертов, которые наблюдают за соблюдением режима санкций ООН против Северной Кореи, введенных из-за ее программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее в ООН стало известно о гражданах КНДР, работающих за границей в обход санкций. По данным отчета, подготовленного специальной группой экспертов, около 100 тысяч работников из Северной Кореи трудоустроены в 40 государствах мира.

Санкционные резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН запрещают КНДР отправлять работников за границу, поскольку считается, что их заработки помогают финансировать ядерные и ракетные программы страны.

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      Дмитрий Попов
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