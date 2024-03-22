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11:47, 22 марта 2024Мир

Стало известно о работающих за границей в обход санкций гражданах КНДР

Отчет ООН: 100 тысяч граждан КНДР работают за границей в обход санкций

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Около 100 тысяч граждан Северной Кореи в настоящее время работают за границей в обход санкций, запрещающих стране отправлять работников за рубеж. Об этом сообщает NK News со ссылкой на отчет специальной группы экспертов ООН, следящей за исполнением санкций в отношении КНДР.

По оценкам экспертов, 100 тысяч работников из КНДР трудоустроены в 40 государствах, что якобы приносит подсанкционной стране годовой доход в размере 500 миллионов долларов.

«Как только граница вновь откроется, [КНДР], как ожидается, дополнительно отправит большое число рабочих за границу, уже заключив контракты на отправку 400 тысяч человек», — приводит издание выдержку из отчета.

Большинство северокорейских граждан, работающих за рубежом, трудоустроены в таких сферах, как информационные технологии, медицина, строительство и гостиничный бизнес.

Санкционные резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН запрещают КНДР отправлять работников за границу, поскольку считается, что их заработки помогают финансировать ядерные и ракетные программы страны. Резолюция СБ ООН 2397 предписала странам, входящим в Совбез, репатриировать нанятых граждан КНДР к декабрю 2019 года.

20 марта стало известно, что КНДР успешно испытала элемент гиперзвуковой ракеты.

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      Елизавета Мытарева
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