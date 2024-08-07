Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 7 августа 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о недоступных ВСУ классах вооружений в распоряжении ВС РФ

Полковник Матвийчук: военная техника ВС РФ во многом превосходит оружие ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о недоступных Вооруженным силам Украины (ВСУ) классах вооружений в распоряжении Вооруженных сил (ВС) РФ. Специалист рассказал «Ленте.ру», что российская военная техника во многом превосходит имеющееся в распоряжении украинской армии оружие.

Ранее генеральный конструктор ОКБ «Астрон» Виталий Серов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) недоступны целые классы вооружений, которые имеются в распоряжении у российской армии.

«Я полагаю, что это истребители 4++, которых нет у Украины, это ракетная техника, наши "Калибры", "Цирконы", "Кинжалы". Это такие наши средства, как тяжелые огнеметные системы, РСЗО "Торнадо-Г", "Торнадо-С". Конечно, же, это наш снаряд "Краснополь", который превосходит западный "Экскалибур". Это и бронетанковые образцы — БМП-3, БРДМ, БМД-4 — у ВСУ нет таких аналогов», — рассказал Матвийчук.

7 августа стало известно, что в России разрабатывают запуск роя FPV-дронов под руководством искусственного интеллекта (ИИ). «В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео», — объяснили в пресс-службе компания-разработчика, добавив, что управлять всем скопом дронов планируется с одного рабочего места.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Рассекречены планы ядерной войны гитлеровской Германии. Нацисты хотели разбомбить города СССР

      Рогов назвал пиар-войной попытку ВСУ высадиться на Тендровскую косу

      В городском освещении увидели опасность для насекомых

      Раскрыты главные требования к настоящим друзьям

      Москвичам пообещали сильное похолодание

      Россиян призвали не покупать у фермеров некоторые продукты

      Стали известны подробности взрыва с пострадавшим в Подмосковье

      Сыновья Бритни Спирс восстановили отношения с дедом после насилия

      Три страны объединились для контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи

      Генерал Попов назвал незаконным свой домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше