Полковник Матвийчук: военная техника ВС РФ во многом превосходит оружие ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о недоступных Вооруженным силам Украины (ВСУ) классах вооружений в распоряжении Вооруженных сил (ВС) РФ. Специалист рассказал «Ленте.ру», что российская военная техника во многом превосходит имеющееся в распоряжении украинской армии оружие.

Ранее генеральный конструктор ОКБ «Астрон» Виталий Серов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) недоступны целые классы вооружений, которые имеются в распоряжении у российской армии.

«Я полагаю, что это истребители 4++, которых нет у Украины, это ракетная техника, наши "Калибры", "Цирконы", "Кинжалы". Это такие наши средства, как тяжелые огнеметные системы, РСЗО "Торнадо-Г", "Торнадо-С". Конечно, же, это наш снаряд "Краснополь", который превосходит западный "Экскалибур". Это и бронетанковые образцы — БМП-3, БРДМ, БМД-4 — у ВСУ нет таких аналогов», — рассказал Матвийчук.

7 августа стало известно, что в России разрабатывают запуск роя FPV-дронов под руководством искусственного интеллекта (ИИ). «В каждый дрон загружается полетное задание, и, по сути, аппараты летят автономно с трансляцией видео», — объяснили в пресс-службе компания-разработчика, добавив, что управлять всем скопом дронов планируется с одного рабочего места.