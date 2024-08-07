В Госдепе пообещали Израилю защиту в случае нападения

Представитель Госдепа Миллер: США будут защищать Израиль в случае нападения

Соединенные Штаты будут защищать Израиль в случае нападения на него. При этом Вашингтон предпринимает необходимые шаги по снижению напряженности в этом регионе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает телеканал Fox News.

«Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут, для деэскалации», — уточнил он.

По словам Миллера, Штаты примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. Представитель Госдепа также обратился к правительству Ирака с призывом обеспечить безопасность и привлечь к ответственности людей, участвующих в атаках организации «Хезболлах».

Накануне американские СМИ написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Как уточнили журналисты, иранские Вооруженные силы перемещают ракетные установки и проводят военные учения.

Кроме того, ранее стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю.