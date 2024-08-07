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18:38, 7 августа 2024Бывший СССР

В Киеве раскрыли долю энергии от АЭС на Украине

Галущенко: до 60 процентов электроэнергии на Украине производится на АЭС

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

На Украине атомные электростанции (АЭС) производят до 60 процентов электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Минэнерго страны в Telegram.

«Сегодня мы можем говорить, что до 60 процентов электроэнергии страны производится на АЭС», — раскрыл долю энергии от атомных электростанций на Украине глава ведомства.

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В начале августа в энергетической компании «Укрэнерго» допустили возвращение отключений электричества на Украине. Отмечалось, что это может произойти, если температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

Ранее на Украине предсказывали рост в два раза тарифов на электроэнергию на Украине. Соответствующее мнение высказывала председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб.

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