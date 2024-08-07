В МИД прокомментировали военные последствия передачи Украине F-16

Представитель МИД Захарова: F-16 не станут для Киева волшебной таблеткой

Американские истребители F-16 не решат проблемы Киева на фронте. Военные последствия передачи Украине самолетов прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Поставки истребителей F-16 для ВСУ не станут той самой "волшебной таблеткой", на которую так рассчитывают в Киеве», — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По ее словам, истребители не смогут оказать серьезного влияния на расстановку сил на поле боя и будут уничтожаться Вооруженными силами России.

Ранее военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о главных недостатках истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет всего один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, коим украинские летчики не слишком хорошо владеют.

