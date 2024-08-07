В Минобороны прокомментировали работу по поручению Путина о бойцах СВО и их женах

Минобороны разрабатывает нормы для реабилитации бойцов СВО совместно с женами

Минобороны России разрабатывает нормы для реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине совместно с женами. Проводимую работу по поручению президента России Владимира Путина прокомментировала заместитель министра обороны России Анна Цивилева, пишет ТАСС.

Ведомство, в частности, прорабатывает нормативные акты, которые позволят военнослужащим проходить реабилитацию совместно с близкими — женами, матерями и детьми. «Некоторые, представляете, даже с тещами приезжают», — отметила Цивилева.

Ранее Путин, реагируя на предложение военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, о прохождении реабилитации совместно с семьями, назвал жен бойцов лучшими специалистами-психологами.

Глава государства также обозначил на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным приоритеты на осеннюю сессию парламента — в качестве основной задачи он назвал поддержку военнослужащих и развитие Вооруженных сил России.