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06:42, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о неожиданном подарке республиканцам от Харрис

Обозреватель Шапиро: кандидатура Уолца играет на руку Республиканской партии
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Saquan Stimpson — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Таким мнением поделился американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.

«Выбор Уолца — это огромный подарок для республиканцев. Он радикальный левак не из колеблющегося штата с большим списком безумных заявлений», — уточнил эксперт.

Напомним, Уолца избрали губернатором Миннесоты в 2018 году. Политик стал известен в 2020 году, когда в Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис выбрала Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. В свою очередь, в штабе Дональда Трампа заявили, что Уолц является «опасным либеральным экстремистом».

В конце июля стало известно, что на проведение предвыборной кампании вице-президент Харрис собрала 200 миллионов долларов. Так, больше 65 процентов пожертвований поступили от тех, кто жертвовал средства первый раз.

О том, что Харрис официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре 2024 года, ранее сообщила газета The New York Times.

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      Марина Совина
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