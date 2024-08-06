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19:12, 6 августа 2024Мир

Штаб Трампа оценил напарника Харрис в предвыборной гонке

Штаб Трампа: Тим Уолц является опасным либеральным экстремистом
Тим Уолц

Тим Уолц. Фото: Eric Miller / Reuters

Кандидат в вице-президенты США и губернатор штата Миннесота Тим Уолц является «опасным либеральным экстремистом». Так штаб экс-президента США Дональда Трампа прокомментировал на своем сайте назначение политика в качестве напарника Камалы Харрис.

«Как и Харрис, Тим Уолц является опасным либеральным экстремистом, а их дуэт является ночным кошмаром каждого американца», — сообщается в заявлении.

По мнению штаба кандидата от Республиканской партии, Уолц хоть и оказывает поддержку разных слоев американского общества, но считает, что «сельская» Америка — это, в основном, «коровы и камни».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. Авторы материала добавили, что он в прошлом педагог, в данный момент пребывает на втором сроке на посту губернатора Миннесоты. Также Уолц 12 лет работал в Конгрессе США, представляя консервативно настроенный сельский округ.

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      Дарья Устьянцева
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