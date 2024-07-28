Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 28 июля 2024Мир

Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

Штаб Харрис: на предвыборную кампанию собрали 200 миллионов долларов

Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters

На проведение предвыборной кампании вице-президент США Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов. Об этом заявил ее предвыборный штаб в социальной сети X (бывший Twitter).

По его данным, больше 65 процентов пожертвований поступили от тех, кто жертвовал средства первый раз. Кроме того, к кампании удалось привлечь 170 тысяч новых волонтеров.

Ранее выяснилось, что партнерами Харрис на предстоящих выборах станут губернатор штата Миннесота Тим Уолц, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. Bloomberg охарактеризовал их как «белых мужчин с центристскими политическими взглядами».

Между тем кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже успел оскорбить Харрис, назвав ее оппонентом с низким IQ.

Опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal, показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки. За Трампа выступили 49 процентов американцев, а за Харрис — 47 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому

      В России высказались об обмене бойцов из «Азовстали»

      В Молдавии пожаловались на действия «тянущих страну на дно» властей

      Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

      Путин выразил благодарность музыкантам из Китая за участие в параде в честь Дня ВМФ

      Москву накроет циклон «Кирсти»

      Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

      Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

      «Спартак» победил в матче РПЛ

      Шесть рабочих отравились газом на стройке в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше