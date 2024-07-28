Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

Штаб Харрис: на предвыборную кампанию собрали 200 миллионов долларов

На проведение предвыборной кампании вице-президент США Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов. Об этом заявил ее предвыборный штаб в социальной сети X (бывший Twitter).

По его данным, больше 65 процентов пожертвований поступили от тех, кто жертвовал средства первый раз. Кроме того, к кампании удалось привлечь 170 тысяч новых волонтеров.

Ранее выяснилось, что партнерами Харрис на предстоящих выборах станут губернатор штата Миннесота Тим Уолц, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. Bloomberg охарактеризовал их как «белых мужчин с центристскими политическими взглядами».

Между тем кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже успел оскорбить Харрис, назвав ее оппонентом с низким IQ.

Опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal, показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки. За Трампа выступили 49 процентов американцев, а за Харрис — 47 процентов.