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13:42, 7 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО заявили об устранении недостатка ПТРК «Фагот»

Бойцы в зоне СВО заявили, что недостаток ПТРК «Фагот» устранен
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

У нового российского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» устранен недостаток. Об этом «Известиям» сообщили бойцы в зоне специальной военной операции (СВО).

Новый комплекс получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.

«У нас группа всегда наготове. Поступил приказ — выехали, отработали, уехали. Промедление подобно смерти, потому что обратка работает. Так что работаем быстро, как оперативная группа», — заявил морской пехотинец Тихоокеанского флота с позывным Чили, действующий на угледарском направлении.

В декабре 2023 года Минобороны России показало работу боевого расчета ПТРК «Фагот» в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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