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16:52, 14 декабря 2023Наука и техника

Минобороны показало работу ПТРК «Фагот»

Минобороны России показало работу боевого расчета ПТРК «Фагот» в зоне СВО

Минобороны России показало работу боевого расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в зоне специальной военной операции (СВО). На видео обратило внимание ТАСС.

В комментарии к ролику сообщается, что российские бойцы уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая мешала передвижению российских штурмовых групп на артемовском направлении.

Позицию ВСУ выявило разведподразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. «Координаты цели были переданы расчету ПТРК "Фагот", который уничтожил вражескую огневую точку на дистанции около двух километров», — уточнили в военном ведомстве.

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В сентябре президент Сербии Александр Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» перед западным оружием.

В июне в материале РИА Новости говорилось, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.

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      Иван Потапов
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