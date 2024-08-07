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13:18, 7 августа 2024Из жизни

Вор оставил на месте преступления записку с неожиданным текстом

В США вор оставил на месте преступления записку с извинениями

Кадр: Tmz

В США на месте преступления нашли записку с неожиданным текстом, которую оставил вор. Об этом сообщает издание TMZ.

Неизвестный злоумышленник за несколько ночей обокрал десять магазинов и других заведений в калифорнийском городе Сан-Фернандо. По словам одного из пострадавших, вор разбил стекла, сломал кассовый аппарат, забрал все купюры и разбросал мелочь.

По меньшей мере в одном из заведений преступник оставил записку с извинениями. «Простите! — написал он. — Нужны деньги на наркотики, больше не вернусь».

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      Олег Парамонов
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