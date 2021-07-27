Мужчина нашел кольцо, 14 лет страдал от невезения и подкинул его полицейским

В Австралии аноним подкинул найденное 14 лет назад кольцо полицейским и объяснил, что все это время страдал от невезения. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, суеверный австралиец подбросил кольцо с бриллиантом в полицейский участок города Стэнли вместе с пояснительной запиской. В ней он написал: «Я нашел это кольцо в 2007 году. С тех пор мне не везет. Мне очень жаль».

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Полицейские начали разыскивать владельца кольца и отметили, что с появлением украшения в участке что-то пошло не так. «Мы хотели бы вернуть это драгоценное кольцо его единственному истинному владельцу, потому что, откровенно говоря, с тех пор, как оно появилось, здесь происходят некоторые странные вещи», — заявили в ведомстве.

Один из полицейских также пошутил в Facebook, что больше не хочет быть Голлумом (персонаж из книг «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец», одержимый кольцом — прим. «Ленты.ру»).

Жители города оценили историю про кольцо, рассказанную полицейским. В частности, один из них написал, что, возможно, это кольцо его матери: «Похоже, это кольцо моей матери, но она в Хобарте. Жутко, что я увидел этот пост, потому что я не видел ни мать, ни это кольцо около десяти лет».

Другие комментаторы предположили, что кольцо выбросили, пытаясь избавиться от украшения, которое обрекает каждого его владельца на неудачу.

Ранее сообщалось, что женщина выложила фотографию кольца, сделанного из ее грудного молока, и вызвала смешанную реакцию у пользователей сети. Она рассказала, что получила необычное кольцо в подарок от возлюбленного на Рождество.