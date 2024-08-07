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12:31, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной. Он обвинял ее в «инфотерроризме»

Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной после обвинений в инфотерроризме

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Неделю назад российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев дал большое интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), в котором они кратко обсудили работу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной. Сказанное в беседе не понравилось Мизулиной, после чего она сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к обоим.

В своем обзоре новостей, опубликованном в среду, 7 августа, Лебедев решил извинился перед главой ЛБИ, которую обвинил в «инфотерроризме». Он заявил, что в какой-то момент интервью сложилось впечатление, что он оскорбляет Мизулину, хотя на самом деле делать этого не хотел.

Это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами

Артемий Лебедевдизайнер

При этом блогер указал, что не отказывается от своих слов по поводу того, что не поддерживает общественную деятельность главы организации.

Лебедев уверен в справедливом решении суда

После выхода интервью, в котором дизайнер заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность вредна для России, глава организации сообщила, что планирует отсудить у Лебедева и Дудя 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Данные средства она хочет направить на помощь семьям участников спецоперации на Украине.

Кадр: вДудь / YouTube

Комментируя это решение Мизулиной, Лебедев указал, что она безусловно имеет на это право. При этом дизайнер уверен, что судья в итоге вынесет справедливое решение. «Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаюсь на систему правосудия нашей страны», — сказал он.

После интервью Лебедева осудили за сказанное о теракте в Беслане

Мизулина раскритиковала то, что Дудь оказался интервьюером Лебедева. «Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что?» — задалась она вопросом. Кроме того, она указала и на другие сказанные Лебедевым слова во время интервью, не относящиеся к ее деятельности.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В частности, Мизулина призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к иску против дизайнера и журналиста — в интервью Лебедев обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». После этого слова дизайнера осудили в общественном движении «Высший совет осетин», его участники обратились в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру с призывом привлечь Лебедева к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта.

Также Мизулина обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив ему о том, что Лебедев нелестно отзывался о памятнике «Родина-мать зовет!». «Уважаемый Александр Иванович! Вы тоже считаете, что памятник "Родина-мать зовет!" на Мамаевом Кургане — это "хрень, которую нельзя снести"?» — написала она, прикрепив к публикации скрины с соответствующими высказываниями Лебедева.

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      Анастасия Алимпиева
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