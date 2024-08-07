Неделю назад российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев дал большое интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), в котором они кратко обсудили работу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и ее главы Екатерины Мизулиной. Сказанное в беседе не понравилось Мизулиной, после чего она сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к обоим.
В своем обзоре новостей, опубликованном в среду, 7 августа, Лебедев решил извинился перед главой ЛБИ, которую обвинил в «инфотерроризме». Он заявил, что в какой-то момент интервью сложилось впечатление, что он оскорбляет Мизулину, хотя на самом деле делать этого не хотел.
Это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами
При этом блогер указал, что не отказывается от своих слов по поводу того, что не поддерживает общественную деятельность главы организации.
Лебедев уверен в справедливом решении суда
После выхода интервью, в котором дизайнер заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность вредна для России, глава организации сообщила, что планирует отсудить у Лебедева и Дудя 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Данные средства она хочет направить на помощь семьям участников спецоперации на Украине.
Комментируя это решение Мизулиной, Лебедев указал, что она безусловно имеет на это право. При этом дизайнер уверен, что судья в итоге вынесет справедливое решение. «Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаюсь на систему правосудия нашей страны», — сказал он.
После интервью Лебедева осудили за сказанное о теракте в Беслане
Мизулина раскритиковала то, что Дудь оказался интервьюером Лебедева. «Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что?» — задалась она вопросом. Кроме того, она указала и на другие сказанные Лебедевым слова во время интервью, не относящиеся к ее деятельности.
В частности, Мизулина призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к иску против дизайнера и журналиста — в интервью Лебедев обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». После этого слова дизайнера осудили в общественном движении «Высший совет осетин», его участники обратились в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру с призывом привлечь Лебедева к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта.
Также Мизулина обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину, сообщив ему о том, что Лебедев нелестно отзывался о памятнике «Родина-мать зовет!». «Уважаемый Александр Иванович! Вы тоже считаете, что памятник "Родина-мать зовет!" на Мамаевом Кургане — это "хрень, которую нельзя снести"?» — написала она, прикрепив к публикации скрины с соответствующими высказываниями Лебедева.