Захарова заявила о решении Украины открыть второй фронт против России

Захарова: Украина решила открыть в Африке второй фронт против России

Украина не имеет возможности победить Россию в открытом военном противовстоянии, поэтому решила открыть против нее второй фронт в Африке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим [президента Украины] Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала дипломат.

Ранее в Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной после того, как повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнер» по наводке украинских спецслужб.