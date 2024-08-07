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12:33, 7 августа 2024Мир

Захарова заявила о решении Украины открыть второй фронт против России

Захарова: Украина решила открыть в Африке второй фронт против России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина не имеет возможности победить Россию в открытом военном противовстоянии, поэтому решила открыть против нее второй фронт в Африке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим [президента Украины] Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала дипломат.

Ранее в Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной после того, как повстанцы-туареги разбили колонну ЧВК «Вагнер» по наводке украинских спецслужб.

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      Виктория Кондратьева
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