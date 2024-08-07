Завершена разработка российского «Павлина»

«Известия»: в России завершили разработку комплекса маскировки связи «Павлин»

Завершена разработка комплекса маскировки средств связи «Павлин», испытания которого подходят к концу. Об этом со ссылкой на генерального директора компании «Технореформ» Сергея Мусатова сообщают «Известия».

Комплекс необходим для дистанционного управления средствами связи, позволяя военнослужащим находиться на расстоянии от приемо-передающих устройств, по которым в случае пеленгации радиостанции не исключен удар противника. Разработка «Павлина», прототипы которого испытаны российскими бойцами, стартовала в 2023 году.

«Отзывы очень хорошие, так как с увеличением радиомаскировки пункты дислокации штабов, центры принятия решений и просто временные скопления бойцов и офицеров стали меньше подвергаться ракетным и артиллерийским атакам», — сказал гендиректор.

Ранее представитель оборонной компании в позывным Каскад сообщил РИА Новости, что в зоне специальной военной операции начали испытания нового комплекса спутниковой связи. Испытываемая станция занимает половину рюкзака, остальная его часть приходится на периферийное оборудование.