Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения

В Китае женщина решила отомстить мужу, отключив его от системы жизнеобеспечения

В Китае женщина решила отомстить мужу за измену и попросила врачей не реанимировать его. Об этом сообщает South China Morning Post.

38-летний мужчина находился в браке, но при этом долгое время жил с любовницей. Когда он был у нее дома, у него произошло кровоизлияние в мозг. Любовница привезла мужчину в больницу, но скрылась, когда врачам потребовалось ее согласие на хирургическое вмешательство.

Чуть позже к мужчине приехала другая женщина — его жена. Ей сообщили, что пациент впал в кому и, скорее всего, не переживет дорогостоящую операцию. Узнав об этом, супруга попросила отключить мужчину от системы жизнеобеспечения.

Женщина объяснила, что муж был неверен ей на протяжении десяти лет и перестал поддерживать ее финансово. Из-за такого отношения она потеряла к супругу все теплые чувства. Неизвестно, консультировались ли врачи с другими родственниками пациента.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 32-летняя женщина очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения. Ее мать назвала произошедшее чудом и заявила, что ее дочь — боец, который сможет пройти трудный путь восстановления.

