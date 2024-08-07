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07:31, 7 августа 2024Из жизни

Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения

В Китае женщина решила отомстить мужу, отключив его от системы жизнеобеспечения

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Китае женщина решила отомстить мужу за измену и попросила врачей не реанимировать его. Об этом сообщает South China Morning Post.

38-летний мужчина находился в браке, но при этом долгое время жил с любовницей. Когда он был у нее дома, у него произошло кровоизлияние в мозг. Любовница привезла мужчину в больницу, но скрылась, когда врачам потребовалось ее согласие на хирургическое вмешательство.

Чуть позже к мужчине приехала другая женщина — его жена. Ей сообщили, что пациент впал в кому и, скорее всего, не переживет дорогостоящую операцию. Узнав об этом, супруга попросила отключить мужчину от системы жизнеобеспечения.

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Женщина объяснила, что муж был неверен ей на протяжении десяти лет и перестал поддерживать ее финансово. Из-за такого отношения она потеряла к супругу все теплые чувства. Неизвестно, консультировались ли врачи с другими родственниками пациента.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 32-летняя женщина очнулась за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения. Ее мать назвала произошедшее чудом и заявила, что ее дочь — боец, который сможет пройти трудный путь восстановления.

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      Юлия Юткина
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