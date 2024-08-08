В Белгородской области объявлена ракетная опасность, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — обратился он к жителям. Политик рекомендовал оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
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Ранее Гладков рассказал о двух пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ясные Зори. До этого он сообщил о другом жителе села, который получил ранение ноги при атаке украинских войск.
4 августа не менее 40 дронов ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек.