Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

В Белгородской области объявлена ракетная опасность, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — обратился он к жителям. Политик рекомендовал оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее Гладков рассказал о двух пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ясные Зори. До этого он сообщил о другом жителе села, который получил ранение ноги при атаке украинских войск.

4 августа не менее 40 дронов ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек.