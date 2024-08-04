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10:37, 4 августа 2024Россия

Не менее 40 украинских дронов атаковали за сутки российский приграничный регион

Гладков: не менее 40 дронов ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Не менее 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он разъяснил, что в Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Разумное, селам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов. Кроме того, по данным Гладкова, были совершены атаки с помощью 17 БПЛА.

«За прошедший день повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры в МКД, четыре автомобиля и линия электропередачи», — написал белгородский губернатор.

Он отметил, что в Борисовском районе по селам Березовка и Грузское ВСУ выпустили три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель. Женщину с контузией доставили в городскую больницу №2 в Белгород. За сутки повреждены две квартиры в пятиквартирном доме, два частных домовладения и гараж, перечислил Гладков.

Ранее сообщалось, что более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область со стороны Украины.

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      Анна Щербакова
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