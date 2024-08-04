Не менее 40 украинских дронов атаковали за сутки российский приграничный регион

Гладков: не менее 40 дронов ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область

Не менее 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он разъяснил, что в Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Разумное, селам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов. Кроме того, по данным Гладкова, были совершены атаки с помощью 17 БПЛА.

«За прошедший день повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры в МКД, четыре автомобиля и линия электропередачи», — написал белгородский губернатор.

Он отметил, что в Борисовском районе по селам Березовка и Грузское ВСУ выпустили три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель. Женщину с контузией доставили в городскую больницу №2 в Белгород. За сутки повреждены две квартиры в пятиквартирном доме, два частных домовладения и гараж, перечислил Гладков.

Ранее сообщалось, что более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область со стороны Украины.