Гладков сообщил о двух раненных после удара ВСУ по селу Ясные Зори

В Белгородской области два человека, женщина и мужчина, получили ранение после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по по селу Ясные Зори, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
У пострадавшей женщины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, а мужчины — осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. Их доставили в городскую больницу Белгорода.
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До этого Гладков сообщил о другом жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке ВСУ. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что днем 7 августа между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего тот загорелся.