Две украинские ракеты сбили над Курской областью

Врио главы Курской области Смирнов: системы ПВО сбили две ракеты

Еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал чиновник.

Каких-либо других подробностей политик не сообщил. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.