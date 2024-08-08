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13:43, 8 августа 2024Россия

Две украинские ракеты сбили над Курской областью

Врио главы Курской области Смирнов: системы ПВО сбили две ракеты

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал чиновник.

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Каких-либо других подробностей политик не сообщил. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

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      Никита Абрамов
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