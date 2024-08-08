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20:11, 8 августа 2024Наука и техника

Firefly получила контракт на 20 запусков ракеты Alpha

Firefly Aerospace получила контракт от L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha

Фото: Gene Blevins / Reuters

Стартап Firefly Aerospace получил контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет. Об этом сообщает SpaceNews.

В рамках соглашения, заключенного 7 августа, Firefly Aerospace обязуется с 2027 по 2031 год в интересах L3Harris каждые 12 месяцев запускать по две-четыре ракеты Alpha. Данный контракт является дополнением к предыдущей сделке, заключенной американскими компаниями и предполагающей три запуска Alpha в 2026 году.

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Стороны не раскрыли назначение полезной нагрузки, которую планируется запускать на носителе грузоподъемностью около тонны на низкую околоземную орбиту.

В июле компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha с восемью спутниками формата CubeSat с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Проведенный запуск стал пятым для ракеты Alpha и первым после аварии, произошедшей в декабре 2023-го. Всего в 2024 году Firefly Aerospace планирует провести до четырех запусков Alpha и до шести — в 2025-м.

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      Иван Потапов
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