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19:05, 5 июля 2024Наука и техника

Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

Компания Firefly запустила ракету Alpha с восемью спутниками

Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha с восемью спутниками формата CubeSat с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщает SpaceNews.

Развертывание полезной нагрузки началось через 35 минут после выключения двигателя верхней ступени и заняло 11 минут. Запуск космических аппаратов, созданных американскими вузами и организациями, был профинансирован НАСА.

Проведенный запуск стал пятым для ракеты Alpha и первым после аварии, произошедшей в декабре 2023-го. Всего в 2024 году Firefly Aerospace планирует провести до четырех запусков Alpha и до шести — в 2025-м.

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В июне издание сообщило, что Firefly Aerospace будет запускать свои ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции. В том же месяце SpaceNews заметило, что компания запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Издание напомнило, что в настоящее время Firefly для пусков Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.

В феврале SpaceNews сообщило, что нештатный пуск ракеты Alpha, состоявшийся в декабре 2023 году, произошел из-за сбоя в программном обеспечении.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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