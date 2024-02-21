Названа причина нештатного пуска американской ракеты Alpha
Нештатный пуск ракеты Alpha, состоявшийся в декабре 2023 году, произошел из-за сбоя в программном обеспечении (ПО). Причины неудачного старта носителя со ссылкой на компанию Firefly Aerospace называет SpaceNews.
Издание напоминает, что в ходе пуска, состоявшегося 22 декабря, верхняя ступень носителя не сработала должным образом, в результате чего полезная нагрузка — демонстрационный спутник корпорации Lockheed Martin — оказался на околоземной орбите с низким перигеем.
Проведенное компанией расследование показало, что ошибка в алгоритме не позволяла системе управления отправлять необходимые команды на запуск двигателей, отвечающих за ориентацию ступени в пространстве.
В Firefly Aerospace заявили, что работают над исправлением программной ошибки. В компании надеются возобновить пуски Alpha в ближайшие месяцы.
В июне 2023 года издание сообщило, что Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы обанкротившейся компании Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.