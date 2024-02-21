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12:55, 21 февраля 2024Наука и техника

Названа причина нештатного пуска американской ракеты Alpha

Firefly Aerospace: нештатный пуск ракеты Alpha произошел из-за сбоя в ПО

Фото: Jacob Rendon / Wikimedia

Нештатный пуск ракеты Alpha, состоявшийся в декабре 2023 году, произошел из-за сбоя в программном обеспечении (ПО). Причины неудачного старта носителя со ссылкой на компанию Firefly Aerospace называет SpaceNews.

Издание напоминает, что в ходе пуска, состоявшегося 22 декабря, верхняя ступень носителя не сработала должным образом, в результате чего полезная нагрузка — демонстрационный спутник корпорации Lockheed Martin — оказался на околоземной орбите с низким перигеем.

Проведенное компанией расследование показало, что ошибка в алгоритме не позволяла системе управления отправлять необходимые команды на запуск двигателей, отвечающих за ориентацию ступени в пространстве.

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В Firefly Aerospace заявили, что работают над исправлением программной ошибки. В компании надеются возобновить пуски Alpha в ближайшие месяцы.

В июне 2023 года издание сообщило, что Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы обанкротившейся компании Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.

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      Иван Потапов
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