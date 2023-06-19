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12:47, 19 июня 2023Наука и техника

Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit

Нераспроданные активы обанкротившейся компании Virgin Orbit выкупит Firefly Aerospace

Фото: Virgin Orbit / Business Wire / AP

Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно изданию, Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.

В Firefly Aerospace целью покупки назвали экономию на готовых компонентах. Там же рассказали, что планируют использовать не все элементы, потому часть их впоследствии может быть перепродана.

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В мае SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.

Заявление о банкротстве в суд штата Делавэр (США) Virgin Orbit подала в апреле.

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    Иван Потапов
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