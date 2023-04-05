Компания Virgin Orbit объявила о банкротстве

Компания Virgin Orbit, предлагающая пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, объявила о банкротстве, подав 4 апреля соответствующее заявление в суд в штате Делавэр (США). Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что банкротство компании последовало вслед за тем, что в марте она сократила 85 процентов своих сотрудников и стала искать финансирование для продолжения деятельности.

Исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт выразил надежду, что технология воздушного запуска ракет космического назначения, разработанная компанией, будет представлять интерес для тех, кто пожелает купить обанкротившуюся компанию.

Издание отмечает, что к настоящему времени Virgin Orbit продала активов на общую сумму 243 миллиона долларов, а всего долги компании оцениваются в 153,5 миллиона долларов. Основными кредиторами Virgin Orbit выступают клиенты компании, в частности, Arqit, iQPS и Космические силы США.

В апреле телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность. В феврале Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.