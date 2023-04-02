Virgin Orbit Ричарда Брэнсона прекратит работу

CNBC: Virgin Orbit прекратит работу из-за нехватки финансирования

Космическая компания Virgin Orbit прекратит свою деятельность. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

Во время собрания сотрудников генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт заявил, что корпорация будет закрыта в «обозримом будущем». «К сожалению, мы не смогли найти финансирование, чтобы обеспечить ясный путь для компании», — объяснил закрытие проекта Харт. Virgin Orbit была основана миллиардером Ричардом Брэнсоном, она предлагает пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne.

По словам генерального директора, у компании не нашлось другого выхода, кроме как осуществить «немедленные, кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения». Из выступления руководителя Virgin Orbit следует, что компания уволит почти всех сотрудников — 875 человек или 90 процентов трудоустроенных в ней работников.

Еще в середине марта Virgin Orbit приостановила свою работу минимум на неделю. Тогда в компании объяснили это решение финансовыми трудностями.

Ранее стало известно, что Virgin Orbit начала искать финансирование для продолжения работы. В частности, фирма вела переговоры с венчурным фондом Matthew Brown о привлечении до 200 миллионов долларов за счет частного размещения акций.