Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 24 мая 2023Наука и техника

Обанкротившуюся Virgin Orbit распродали по частям

Активы обанкротившейся Virgin Orbit распродали компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast

Фото: Mike Blake / Reuters

Большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast. Об этом сообщает SpaceNews.

Rocket Lab получила основную производственную площадку и находящееся там оборудование Virgin Orbit в Лонг-Бич (Калифорния). Stratolaunch отошел самолет-носитель 747, с которого запускались ракеты LauncherOne. Vast достался испытательный полигон и расположенная на нем техника Virgin Orbit в Мохаве (Калифорния).

Завершить сделку стороны надеются в ближайшее время. «Наследие Virgin Orbit в космической отрасли останется в памяти навсегда», — заявили в компании.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В мае SpaceNews сообщило, что правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit.

В апреле компания объявила о банкротстве, подав заявление в суд в штате Делавэр (США).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
В России предрекли рост поддержки СВО в других странах
Мужчину весом 300 килограммов госпитализировали в Москве
Шойгу пообещал жесткую реакцию на действия Киева после произошедшей диверсии
Шойгу назвал число обучившихся военных специалистов с начала СВО
В Кремле заявили о проводимой в рамках спецоперации напряженной работе
Запуск южнокорейской ракеты «Нури» отложили
В Польше признали невозможность вступления Украины в НАТО
Раскрыты способы заработка на российском аналоге Google Play
Совфед одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.