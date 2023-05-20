Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:18, 20 мая 2023Наука и техника

Правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit

Правительство Великобритании отказалось спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit

Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Правительство Великобритании отказалось спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit, предлагающую пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne. Об этом пишет SpaceNews.

Издание приводит комментарий министра науки, инноваций и технологий британского правительства Джорджа Фримана. «Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — сказал чиновник.

Издание отмечает, что в настоящее время лицензия Virgin Orbit от Управления гражданской авиации Великобритании на пуски ракет остается в силе, однако не ясно, сохранится ли она в случае, если компания будет продана в рамках банкротства.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022

В апреле Virgin Orbit объявила о банкротстве, подав соответствующее заявление в суд в штате Делавэр (США).

В январе состоялся неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Польше сообщили о найденной бетонной боеголовке «российской ракеты»
В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю
Пушилин рассказал о злобе Киева из-за восстановления Мариуполя
В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме
Учительницу детского сада в Москве уволили за написание хоррор-рассказа
Правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit
На юге Москвы нашли беспилотник
Переживший бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на G7
Зеленский прибыл в Хиросиму
Слуцкий рассказал о доходах после приостановки тренерской карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.