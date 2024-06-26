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15:12, 26 июня 2024Наука и техника

Компания Firefly запланировала пуски ракет с космодрома Уоллопс

Компания Firefly запланировала пуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс

Фото: Gene Blevins / Reuters

Американская компания Firefly запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что речь идет о площадке 0A на острове Уоллопс, рядом с которой находится стартовый стол ракеты Antares, эксплуатация которой приостановлена. Над обновлением последней вместе с корпорацией Northrop Grumman работает Firefly.

SpaceNews напоминает, что в настоящее время Firefly для пусков Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.

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Кроме Firefly и Northrop Grumman, пусковыми площадками на Уоллопсе располагает компания Rocket Lab.

Ранее издание сообщило, что компания Firefly заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракт на несколько запусков ракеты Alpha. Соглашение предполагает твердый заказ на 15 ракет и опцион на 10 носителей. Контракт должен быть исполнен до 2029 года.

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      Иван Потапов
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