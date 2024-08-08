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17:18, 8 августа 2024Экономика

Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

Спецпредставитель «Росатома» Панов: перевозки по СМП вырастут до 40 млн тонн

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы грузоперевозок по Северном морскому пути (СМП) могут вырасти до 40 миллионов тонн и обновить рекордный показатель, установленный в 2023-м. Такой прогноз дал спецпредставитель госкорпорации «Росатом» Владимир Панов, его слова приводит ТАСС.

В 2023 году грузооборот СМП составил в общей сложности 36,25 миллиона тонн. Положительную динамику по итогам 12 месяцев продемонстрировали и транзитные перевозки, объем которых увеличился до 2,15 миллиона тонн.

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Панов ожидает, что в 2024 году удастся превысить предыдущий максимум (36,25 миллиона тонн) на 3,75 миллиона. В свою очередь, планка, установленная в Советском Союзе в 1987 году (6,8 миллиона тонн), при таком положении дел будет превышена почти в шесть раз. «В 2024 году мы ожидаем новый рекорд — до 40 миллионов тонн», — резюмировал Панов в ходе выступления на пленарной сессии форума «Арктика — регионы» в Архангельске.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в 2023 году грузооборот СМП превысил целевые показатели более чем на 250 тысяч тонн. Кроме того, руководитель госкорпорации отметил растущий интерес к проекту со стороны иностранных компаний. На этом фоне число разрешений на плавание в акватории СМП за 12 месяцев увеличилось более чем вдвое.

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