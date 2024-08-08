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12:01, 8 августа 2024Экономика

Импортозамещение в российских банках пошло не по графику

«Информзащита»: банки могут не успеть импортозаместиться до января 2025 года

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Для того чтобы российские банки успели провести импортозамещение оборудования, им понадобятся отсрочки или повышенные траты. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Информзащита».

Отмечается, что, согласно распоряжениям российских властей, банки обязаны импортозаместить оборудование и основную массу программного обеспечения к январю 2025 года. Эксперты «Информзащиты» полагают, что к декабрю этого года доля отечественного оборудования в крупных банках дойдет в среднем до 80 процентов. Для средних кредитных организаций этот показатель составит 60 процентов, а для небольших — лишь 50 процентов.

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К июлю крупные банки смогли увеличить долю импортозамещенного оборудования в среднем до 75 процентов. Средние — до 55 процентов. В маленьких банках сумели довести это значение только до 40 процентов.

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Успешнее всего процесс идет с рабочими станциями и персональными компьютерами. В целом по банковской системе России к середине 2024 года доля российской продукции этого типа дошла до 75 процентов. Что касается серверов и центров обработки данных, то крупные банки смогли импортозаместить 75 процентов такого оборудования. Средние справились на 55 процентов, а небольшие — на 40 процентов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения будут получать не разработчики, а заказчики. По его словам, властям иногда непросто понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка может стать неудачной.

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