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17:00, 8 августа 2024Спорт

Испанский футболист рассказал о блуждании по Химкам на второй день в России

Испанец Фернандес рассказал, что заблудился в Химках на второй день в России

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Испанский новичок «Химок» Дани Фернандес рассказал, как заблудился в подмосковных Химках. Его слова передает «Чемпионат».

Фернандес заявил, что на второй день в России таксист высадил его с другой стороны стадиона. «У меня не было симки в телефоне, чтобы узнать, как добраться. Из людей никто не мог мне ничего подсказать — они не говорили по-английски. В конце концов мне помог полицейский — через переводчик показал мне, как найти вход», — сказал он.

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По словам игрока, после этого он понял, что надо учить русский язык. «Тут мало кто знает английский. Но в ресторанах такой проблемы не было», — добавил защитник.

27-летний Фернандес присоединился к «Химкам» 31 июля 2024-го. Он провел за команду один матч в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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