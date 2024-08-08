ЦТАК: Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнений

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну из-за наводнений, которые принесли ущерб в нескольких районах страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Медведев в письме отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР. Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в публикации.

Ранее южнокорейские СМИ заявили о многочисленных жертвах паводка из-за повышение уровня воды в реке Амноккан. Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки.

Свои соболезнования направил также президент России Владимир Путин. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.