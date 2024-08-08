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15:23, 8 августа 2024Наука и техника

Microsoft выпустит очки дополненной реальности

The Elec: Microsoft представит очки смешанной реальности в 2026 году

Фото: Rahel Patrasso / Reuters

Американская корпорация Microsoft запланировала выпуск собственных очков смешанной реальности к 2026 году. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

О планах компании журналисты медиа узнали от источников. Выяснилось, что Microsoft подписала контракт с Samsung Display на поставку дисплеев micro-OLED. Инсайдеры сообщили, что будущее устройство окажется гарнитурой смешанной реальности, то есть сможет работать с виртуальной и дополненной реальностью.

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В отчете девайс фигурирует в качестве конкурента очков Vision Pro, которые Apple запустила в феврале 2024 года. Сообщается, что Microsoft заказала у корейского партнера огромную партию экранов micro-OLED — буквально сотни тысяч единиц. Источники уточнили, что гаджет будет предназначен для развлечений и игр.

По плану Microsoft должна представить новую гарнитуру в 2026 году. При этом у корпорации есть собственный шлем смешанной реальности HoloLens, который компания, в том числе, продают корпоративным пользователям и государственным организациям.

В июле специалисты Bloomberg заявили, что корпорация Apple вряд ли сможет продать больше 500 тысяч экземпляров очков Vision Pro до конца 2024 года. Продажи девайса упали из-за потери интереса пользователей к устройству.

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      Андрей Ставицкий
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