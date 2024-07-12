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16:51, 12 июля 2024Наука и техника

Очки дополненной реальности Apple провалились в продаже

Bloomberg: продажи очков Apple Vision Pro резко упали

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Корпорация Apple вряд ли сможет продать больше 500 тысяч экземпляров очков Vision Pro до конца 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства сослались на отчет International Data Corporation (IDC), согласно которому Apple продала всего около 100 тысяч штук гарнитур дополненной реальности за целый квартал. По оценке экспертов, в новом квартале продажи девайса на рынке США упали на 75 процентов. В Соединенных Штатах Apple Vision Pro оценили минимум в 3500 долларов, или около 305 тысяч рублей.

Резкое снижение продаж вызвано потерей интереса к устройству, из-за этого очки провалились на рынке. По словам аналитиков IDC, выход Vision Pro на международный рынок позволит частично выправить ситуацию, однако до конца года корпорация вряд ли продаст более 500 тысяч устройств.

«Успех Vision Pro, независимо от его цены, в конечном итоге будет зависеть от доступного контента», — заявил вице-президент IDC Франциско Джеронимо. По словам специалиста, компании крайне важно увеличить долю локального контента — региональных приложений и сервисов.

В конце июня корпорация Apple начала продажи гарнитуры Vision Pro за пределами США. Устройство дополненной и виртуальной реальности начали продавать в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре.

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      Андрей Ставицкий
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