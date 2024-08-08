Мобилизацию украинцев в возрасте от 18 до 25 лет описали словами «не за горами»

Военный психолог: призыв украинцев в возрасте от 18 до 25 лет «не за горами»

Мобилизация украинцев в возрасте от 18 до 25 лет «не за горами». Об этом заявил украинский военный психолог Андрей Козинчук, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его мнению, если Украина не сможет справиться с какой-то ситуацией, как контрнаступление 2023 года, то, вероятно, Верховная Рада будет вынуждена принять такое решение. Он назвал мобилизацию украинцев в возрасте от 18 до 25 лет нормальной.

Козинчук считает, что в призыве молодых граждан страны «ничего такого нет». Военный психолог добавил, что это хороший возраст для военнослужащего.

Ранее стало известно, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, запрещающий призывать в Вооруженные силы Украины мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться. При этом в Раде сообщали, что украинские партнеры с Запада поднимают вопрос снижения в стране возраста мобилизации.