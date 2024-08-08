Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

Россияне, которые вернулись в страну в результате масштабного обмена заключенными, вернутся к работе, как только отдохнут, заявил в комментарии РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Он назвал их «коллегами» и подчеркнул, что теперь они находятся на родной земле. «Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», — заключил Нарышкин.
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1 августа в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. В частности, в страну были обменяны Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков.