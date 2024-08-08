Племянница Трампа уличила кандидата в вице-президенты в преследовании Харрис

Мэри Трамп: сенатор Вэнс занимается преследованием Харрис

Кандидат в вице-президенты США сенатор Джей Ди Вэнс занимается преследованием действующего вице-президента Камалы Харрис. Об этом заявила Мэри Трамп, племянница кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает Newsweek.

Родственница политика известна критикой в его адрес, включая политическое окружение и самого кандидата в вице-президенты. По ее словам, Вэнс и Харрис недавно прилетели приблизительно в одно время в штат Висконсин. После республиканский кандидат подошел к самолету оппонента и понадеялся, что в скором времени он будет принадлежать ему как новому вице-президенту.

«Я надеюсь, что в следующий раз, когда Джей Ди [Вэнс] попытается приблизиться к самолету вице-президента на расстояние мили, ее агенты Секретной службы выдадут ему запретительный судебный приказ. Вероятно, лучше не добавлять преследование в свой список странного поведения», — рассказала племянница Трампа.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщил, что Вэнс якобы отказывался общаться с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вопросу блокировки Конгрессом помощи Киеву. В частности, в распоряжение издания попала предположительная переписка Вэнса с предпринимателем и блогером Чарльзом Джонсоном, которого обвиняют в продвижении теорий заговора. В ней политик заявлял о просьбах украинских представителей одобрить помощь.