Покинувший Россию нефтегазовый аналитик посмеялся над происходящим в Курской области

Покинувший РФ нефтегазовый аналитик Крутихин высмеял ситуацию в Курской области

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), ранее покинувший Россию, посмеялся над происходящим в Курской области, куда уже третий день подряд пытаются вторгнуться Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в своих соцсетях, на что обратило внимание издание «Взгляд».

«Курская область, говорите?» — написал он. В своей публикации Крутихин рассказал, что неоднократно посещал этот российский регион и каждый раз там с ним «что-то приключалось». При этом, по его словам, в других российских городах ничего подобного не было.

Из-за этого у него сложилось предвзятое мнение о Курской области, и он в шутку заявлял, что она вовсе не нужна в России. «Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет», — рассуждал аналитик.

«Сбывается, что ли?» — задался он теперь вопросом на фоне происходящего в приграничном российском регионе.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа. На данный момент Российская армия смогла остановить прорыв вглубь региона. Бои продолжаются.