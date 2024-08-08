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15:43, 8 августа 2024Россия

Покинувший Россию нефтегазовый аналитик посмеялся над происходящим в Курской области

Покинувший РФ нефтегазовый аналитик Крутихин высмеял ситуацию в Курской области

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), ранее покинувший Россию, посмеялся над происходящим в Курской области, куда уже третий день подряд пытаются вторгнуться Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в своих соцсетях, на что обратило внимание издание «Взгляд».

«Курская область, говорите?» — написал он. В своей публикации Крутихин рассказал, что неоднократно посещал этот российский регион и каждый раз там с ним «что-то приключалось». При этом, по его словам, в других российских городах ничего подобного не было.

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Из-за этого у него сложилось предвзятое мнение о Курской области, и он в шутку заявлял, что она вовсе не нужна в России. «Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет», — рассуждал аналитик.

«Сбывается, что ли?» — задался он теперь вопросом на фоне происходящего в приграничном российском регионе.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ произошла 6 августа. На данный момент Российская армия смогла остановить прорыв вглубь региона. Бои продолжаются.

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      Анастасия Алимпиева
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