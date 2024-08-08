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19:44, 8 августа 2024Силовые структуры

Путин подписал законы об ответственности за участие в любых нежелательных организациях

Путин подписал законы об ответственности за участие в нежелательных организациях

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал законы, устанавливающие ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории страны организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ответственность предусматривалась за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Теперь же — и за участие в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.

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По первому закону за повторное участие в деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной, может быть назначен штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, до четырех лет принудительных работ или лишение свободы на такой же срок. За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до четырех лет или до пяти лет колонии. Самое длительное лишение свободы может грозить за организацию деятельности нежелательной организации — до шести лет колонии.

Второй закон касается уже не уголовной, а административной ответственности. Так, за участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, гражданин может быть оштрафован на 5-15 тысяч рублей, должностное лицо — на 20-50 тысяч рублей, а юридическое — на 50-100 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы РФ. По новому закону выдворяемые иностранцы помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ России, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. По ходатайству МВД или ФСБ судья сможет продлить этот срок до 90 суток.

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      Екатерина Кашурникова
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