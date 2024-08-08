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15:15, 8 августа 2024Моя страна

Россияне захотели пройти «из варяг в персы» и воссоздали драккар викингов

Активисты из Казани захотели пройти «из варяг в персы» и воссоздали драккар

Изображение: Wikimedia

Активисты из Казани создали копию драккара викингов, чтобы пройти «из варяг в персы». Об их истории сообщает портал «Родина».

У Алексея Мысова, Ильи Комадорова и Наиля Хабибллина появилась идея воссоздать деревянный корабль викингов около года назад. Активисты полгода создавали плавсредство для исторического похода в Каспийское море по Волге.

Молодые люди отметили, что много веков назад по Волге ходили на 8-10-метровых драккарах с маленькой осадкой. Бывало, что эти лодки надо было тащить по земле. На фоне этого активисты в шутку называют корабли викингов «"газельками" своего времени».

Мысов, Комадоров и Хабибллин строили свой драккар по старинным чертежам и историческим находкам, также им помогал опытный мастер-корабел. Уже почти что все готово: активисты дали имя «Берси» своему плавсредству и изготавливают для его носовой части последние детали. А дальше ожидается сама поездка — «из варяг в персы».

Ранее уфимские ученые воссоздали облик людей эпохи Золотой Орды. Антрополог и инженер лаборатории аддитивных технологий воспроизвели скульптурные изображения голов людей, останки которых были найдены в золотоордынских мавзолеях.

Помимо этого, в госархиве под Вологдой восстановили и обнародовали древний рецепт шоколада с мясом. В 1876-м местная жительница Пелагея Мордвинова начала готовить мясо-ячменный шоколад для продажи. В госархиве было найдено ее сопроводительное письмо.

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