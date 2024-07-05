Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

В Уфе воссоздали изображения голов двух мужчин и женщины эпохи Золотой Орды

Антрополог Алексей Нечвалода и инженер лаборатории аддитивных технологий Фанир Кильмухаметов воссоздали в Уфе облики людей эпохи Золотой Орды. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

По словам Хабирова, ученые воспроизвели скульптурные изображения голов двух мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека. Он уточнил, что данные экспонаты создавались в лаборатории медуниверситета, которая работает на базе межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

«Вот такой результат дают сплав науки, новых технологий и современный, творческий подход. Посмотреть, как выглядели наши предки, можно будет совсем скоро. Уже завтра мы открываем визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Всех приглашаю!» — написал глава региона.

Ранее археологи рассказали про необычную находку мирового значения в Херсонесе. Как уточнялось, при исследовании главной улицы античного поселения на мраморной плите нашли античный эталон длины — он находился в засыпи подвала ранневизантийского времени.