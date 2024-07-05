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12:45, 5 июля 2024Моя страна

Археологи рассказали про необычную находку мирового значения в Херсонесе

Археологи нашли в Херсонесе античный эталон длины, имеющий мировое значение

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При раскопках античного Херсонеса была сделана находка, имеющая мировое значение — античный эталон длины на мраморной плите. Об этом рассказали специалисты госзаповедника «Херсонес Таврический» в беседе с РИА Новости.

Археологи, как уточняется, нашли необычный артефакт при исследовании главной улицы античного Херсонеса — он находился в
засыпи подвала ранневизантийского времени. Такая мраморная плита оказалась в форме солнца диаметром 65 сантиметров. На ней были мелкие насечки и две длинные рельефные полосы, разделенные на отрезки.

Утверждается, что длина маленькой линейки составляет 29,4 сантиметра, а большой — 55,6 сантиметра. По словам историка и археолога Даниила Костромичева, все это «линейки», которые соответствовали длинам метрической системы, приближенной к футу (современное значение — 30,48 сантиметра).

«Нам очевидно, этот стол был метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона», — утверждает Костромичев. Он добавил, что плита могла находиться в небольшом помещении при храме.

Уникальность артефакта состоит в том, что, хоть эта мера и приближена к футу, но все же не повторяет стандарты длины древних римлян и греков. У них некогда были средние значения в размере 29,6 сантиметра. Исследователи предполагают, что это неповторимая херсонесская длина, имеющая большое значение в мировой истории. В то же время ученые продолжают исследовать уникальный артефакт, чтобы выяснить новые данные о нем.

В марте стало известно, что в Севастополе во время раскопок в Херсонесе нашли фрагменты древних керамических амфор с отпечатками кошачьих лапок. Тогда же историк и археолог Виктор Вахонеев предположил, что для древнего мастера, возможно, отпечаток кошачьей лапки был отличительным «почерком» в керамических работах.

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