На древних амфорах в Севастополе нашли отпечатки кошачьих лапок

Археологи нашли в Севастополе древние амфоры с отпечатками кошачьих лапок

В Севастополе во время раскопок на Херсонесе нашли фрагменты древних керамических амфор с отпечатками кошачьих лапок. Об этом в беседе с KP.RU рассказал историк и археолог Виктор Вахонеев.

Утверждается, что первое изделие с отпечатками животных археологи нашли в Синопе. Вахонеев отметил, что это был древний город на юге Черного моря. На этой амфоре отпечаток оказался с внешней стороны.

В этом же месте специалисты раскопали еще один предмет, однако он датировался средневековым периодом. «Он был изготовлен примерно в VIII — IX веках нашей эры, это так называемые амфоры причерноморского типа», — пояснил археолог. Он добавил, что для древнего мастера, возможно, отпечаток кошачьей лапки был отличительным «почерком» в керамических работах.

Таким образом, археолог заключил, что следы животных появились на керамике не просто так. «Мы видим лишь легкое касание конечности кота, так что точно можем утверждать, что амфоры, украшенные кошачьей лапкой, были изготовлены специально, а после импортированы в древний Херсонес», — сказал Вахонеев. Он подметил, что такие изделия приобретали «настоящие ценители необычного и милого дизайна».

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