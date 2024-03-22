Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:30, 22 марта 2024Моя страна

На древних амфорах в Севастополе нашли отпечатки кошачьих лапок

Археологи нашли в Севастополе древние амфоры с отпечатками кошачьих лапок

Фото: Maria Cecilia D Andrea / Unsplash

В Севастополе во время раскопок на Херсонесе нашли фрагменты древних керамических амфор с отпечатками кошачьих лапок. Об этом в беседе с KP.RU рассказал историк и археолог Виктор Вахонеев.

Утверждается, что первое изделие с отпечатками животных археологи нашли в Синопе. Вахонеев отметил, что это был древний город на юге Черного моря. На этой амфоре отпечаток оказался с внешней стороны.

В этом же месте специалисты раскопали еще один предмет, однако он датировался средневековым периодом. «Он был изготовлен примерно в VIII — IX веках нашей эры, это так называемые амфоры причерноморского типа», — пояснил археолог. Он добавил, что для древнего мастера, возможно, отпечаток кошачьей лапки был отличительным «почерком» в керамических работах.

Таким образом, археолог заключил, что следы животных появились на керамике не просто так. «Мы видим лишь легкое касание конечности кота, так что точно можем утверждать, что амфоры, украшенные кошачьей лапкой, были изготовлены специально, а после импортированы в древний Херсонес», — сказал Вахонеев. Он подметил, что такие изделия приобретали «настоящие ценители необычного и милого дизайна».

Ранее на побережье Азовского моря нашли останки кита возрастом 20 миллионов лет. Местный житель пошел на прогулку и неожиданно заметил обнажившийся каменный пласт с останками неизвестного древнего морского обитателя.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

      Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

      В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

      В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

      Обнаружены редкие белые карлики

      Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

      Синоптик объяснил неточность прогнозов погоды в России

      SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

      Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

      В Госдуме ответили отказавшему создавать наряды для полных россиян стилисту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше