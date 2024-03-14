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16:38, 14 марта 2024Моя страна

На побережье Азовского моря нашли останки кита возрастом 20 миллионов лет

В Краснодарском крае нашли останки кита возрастом 20 миллионов лет

Кадр: Telegram-канал «ТЕМРЮК ИНФО»

В Краснодарском крае житель поселка Приазовский в Темрюкском районе вышел на прогулку и неожиданно нашел палеоскелет древнего кита цетотерия. Об этом сообщает NewKuban.

Утверждается, что россиян шел по побережью, когда заметил обнажившийся каменный пласт с останками неизвестного древнего морского обитателя. Он снял на видео найденного кита и выложил в сеть.

Ученые после исследования заключили, что это останки цетотерия — древнего кита, который обитал в южных морях примерно 20 миллионов лет назад. В настоящее время цетотерии периодически находят на территории Краснодарского края.

Цетотерий — почти точная копия современного серого кита, только меньше. Найденные останки, как отмечается, будут источником ценных данных для исследования и воссоздания истории эволюции китов и морской жизни в целом.

Ранее стало известно, что рабочие нашли кость мамонта во время стройки около деревни Вороно-Пашня в Асиновском районе Томской области. По словам специалистов, пока точно нельзя выяснить, останки какого животного обнаружили рабочие. Кость передана в лабораторию — экспертиза, которая подтвердит или опровергнет информацию о мамонте, займет примерно шесть месяцев.

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      Варвара Кошечкина
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