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18:15, 8 августа 2024Силовые структуры

Россиянин передавал сведения иностранной разведке и был осужден

Жителя ДНР осудили на 15 лет за передачу сведений иностранной разведке

Фото: Евгений Белоусов / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу местного жителя, который передавал сведения о должностных лицах органов власти иностранной разведке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гражданина Т. признали виновным по статьям о государственной измене, а также о приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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В суде установлено, что осужденный был привлечен к сотрудничеству с иностранной разведкой в деятельности, направленной против безопасности России. Находясь в зоне специальной военной операции, он получал от них разведывательно-диверсионные задания через мессенджеры, а затем отправлял обратно полученные сведения. Кроме того, Т. получил от разведки посылку в виде бытового прибора, который содержал элементы самодельного взрывного устройства, и хранил ее у себя дома.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении гражданки Украины Татьяны Ключко, которая вступила в террористическое сообщество и пыталась устроить террористический акт в Энергодаре.

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      Олеся Мицкевич
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